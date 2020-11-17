丁國琳16日錄JET《命運好好玩》，她外表火辣追求者眾多，最小有28歲會計師來追求，還出示房產證表示可以照顧她，但她堅決認為鮮肉男只能欣賞，不能交往，「我跟對方說，可以當他乾媽。」她笑稱有跟念國三的女兒說：「等妳大學畢業，我才會找伴。」距離那一刻還有8年時間，她現在全力拚事業，希望為女兒多存一點學費。

丁國琳今年為養身體，從八點檔暫時轉戰直播電商，當初攜6位數資金當小股東，從4月起做得有聲有色，每月有6位數收入，年底還可以等分紅，算是不錯的副業投資，「我都直接做菜給大家看，讓大家知道還有這樣的烹飪方法，我們食材夠新鮮，老闆從來不給壓力，隨便我怎麼玩」。

談到女兒進入青春期，怎麼面對情竇初開的狀況，丁國琳笑說：「我跟她說：如果妳喜歡女生，沒關係帶回家裡，結果女兒說：妳別擔心，我性向正常。」她因身邊有很多同志朋友，所以特別叮嚀女兒。對於女兒何時可戀愛，她笑回：「我覺得高中畢業之後上大學一定都會談，有跟她說要做好安全措施，我不反對大學畢業後結婚，但要把書念完，現在的男生可能沒肩膀，搞不好還要賺錢養夫家，但如果找到一個男生，月薪不高，但讓妳隨便花就嫁吧，重點是他對待妳的心意。」

(中時 )