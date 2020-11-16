台南好吃好玩再＋1！月初重新開幕的百年古蹟知事官邸生活館，半個月來已經吸引上千名遊客造訪，紅虹企業與知事官邸生活館攜手打造全新的原創市集「好市邸家」11月21日隆重開幕，勢必成為熱門打卡景點，這也將是全台最有文化底蘊的市集！

有120年歷史的知事官邸生活館，在融入當代時尚的元素之後，已經轉變為集結藝文沙龍，生活美學，潮流文創的台南新地標。知事官邸生活館總監呂賢文表示，開幕半個月來，吸引很多年輕人來朝聖，就有遊客表示，台南到處都是古蹟，倒是沒看過這麼時尚的古蹟。

為了讓知事官邸生活館呈現更多有別於其他古蹟的樣態，紅虹企業與知事官邸生活館共同創立了「好市邸家」原創市集，11月21日起至12月13日連續四個周末假日營運，讓民眾在日式洋房氛圍下，品嚐各色小吃，享受午後悠閒的時光

「好市邸家」以「台灣美食」、「原創品牌」、「生活好物」為主軸，品牌相當多元，包含了全台最夯最難入手，總是大排長龍的「糯夫米糕」；以及台北知名網紅甜點店「呷滴」，也應邀來好市邸家，讓南部朋友也能品嘗到台北道地的甜品；高雄在地，富士山造型的雞蛋糕「富士先生雞蛋糕」，也為了好市邸家特製獨家限定口味，以及台南神農街上「沃隼釀造」精釀啤酒，還有嘉義人氣仙草「一銀甜品」與其他眾多品牌，皆是不容錯過的必逛攤位。

紅虹企業總監柯博凱表示，「好市邸家」希望能聚焦人與人的交流，以及建築與市集的美好關係，創造市集與古蹟的美學連結，也希望民眾在「好市邸家」的氛圍中，體現出對美好生活的想像。「好市邸家」跟其他市集最大的差異化就在於，整個市集的氛圍是非常時髦又浪漫的。走在百年古蹟前廣場上的市集，宛如置身在日本京都。

在「好市邸家」逛市集、看表演、喝咖啡、玩手作與享用美食之餘，還能體驗全台市集唯一的人力拉車，能感受人力車迎風奔走的特有感覺；並能換上旗袍，在百年絕美古蹟內大拍網美照；官邸藝廊內也有人像速寫似顏繪的活動，替民眾留下獨家的回憶，為整個市集增添藝文氣息，最重要的是要讓民眾重新認識台南知事官邸。

(中時 )