女兒果然是前世情人！52歲男星李㼈近日同台17歲女兒李紫嫣，大談父女倆甜蜜蜜的相處，李㼈還開玩笑：「我覺得我好對不起她（熊家婕）喔！」

李㼈和李紫嫣近日錄節目《命運好好玩》，主持人何篤霖笑虧「李㼈哥你的笑容跟帶老婆出來的是不一樣」李㼈連忙解釋跟女兒是高興，對老婆雖然也很愛，但多了誠惶、誠恐，甚至夾帶敬畏，將女兒形容為家中「合法的小三」。

女兒的存在，對李㼈來說是合法的小三。（圖／YT@命運好好玩 官方頻道）

李㼈透露女兒2、3歲時，就與她立了外人不知曉的約定，只要他在李紫嫣手掌中邊點三下邊說我愛你，女兒就會作勢吞下去，李㼈說擔心未來如果不在女兒身旁，只要透過這個小暗號，對方就會知道他是爸爸，肉麻到何篤霖聽完都起雞皮疙瘩。不過，李㼈忍不住苦笑：「我覺得我好對不起她（熊家婕）喔！」

李㼈加碼分享女兒的暖舉，她2、3歲時好奇老爺爺為何會滿頭白髮，李㼈解釋每個人都會歷經生老病死，後來只要有長輩誇讚女兒很美很高挑，她都會回「我是矮冬瓜」，在李㼈好奇追問下，才知道女兒認為自己不長大，爸爸媽媽就不會老，李㼈聽完不禁鼻酸，「我真的抱著她偷偷哭！」

不只如此，李㼈為了犒賞李紫嫣得到全國作文比賽冠軍，不惜豪砸重金買精品名包送女兒，他笑說：「一樣要花錢，我們不如就買好一點的」臉上滿是流露對女兒的愛。

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(中時新聞網)