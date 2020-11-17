亞洲、大洋洲15國在15日簽訂史上最大區域自由貿易協定RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnerships，區域全面經濟夥伴關係協定)，中國被認為是主導者，在亞大區域權力也提高，但事實上觀察協定內容可發現，RCEP給陸帶來安全感多於實惠，日本、韓國、澳洲、紐西蘭受益更大。

RCEP由ASEAN(東南亞國協)10國2011年發起，但隨著中國崛起加速導致與美國角力格局形成，近2年RCEP被視為中國拿來對抗美國所倡議TPP(The Trans-Pacific Partnership，跨太平洋夥伴關係協定)或TPP改組後的CPTPP(Comprehensive and Progessive Agreement for Trans-Pacific Partnership，跨太平洋全面進步夥伴關係協定)，甚至最早與會16國中的印度去年退出談判都被視為與不滿中國主導有關。

事實上ASEAN早就與RCEP其他5國都簽有ASEAN+1協定，因此對ASEAN以外5國影響更大。涵蓋全球近半人口、1/3貿易量與1/3 GDP的RCEP，當然是中國突破美國封鎖的途徑，不過官方對RCEP說法已由之前對抗美國蠻橫打壓陰謀，轉變成「多邊主義和自由貿易的勝利」，顯見有意降低針對美國的程度，以免進一步影響送走川普(Donald Trump)後的中美關係。

RCEP可以幫中國在產業鏈被美切斷時找到更多解決方案，但要避免給人稱霸區域印象，中國與ASEAN數國的爭端可能須要讓步、勢必要加強對其他會員國各種產品智慧財產權保護、最有優勢的第1產業內銷與技術密度較低製造業出口等將失去關稅保護，都是很大挑戰。

日本也許是最大受益國​。RCEP與CPTPP共有日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊等7國重複，由於川普上任3天就退出歐巴馬(Barack Obama)政府設計要來圍堵中國的TPP，重組CPTPP後區域內最大經濟體日本理所當然成為該協定主導國，而加入RCEP使日本成為2大亞太區貿易協定樞紐，而其技術優勢和高附加價值商品也可望在龐大中國市場得到更多價格競爭優勢。其與韓國、中國因歷史問題產生的各種貿易摩擦也可望緩解。

韓國的技術優勢、高附加價值商品，以及已席捲世界的K Pop(韓國流行樂)、影音產品也可望受益​。韓國已是可與美國並肩、世界最大流行娛樂產業生產國，這些強項早已廣泛在大陸、東南亞扎根，但過去從未受智慧財產權保護。

澳洲在RCEP簽署後，可望重新設定日益緊張的中澳關係，其礦業、農漁牧產品、紅酒等商品，在區域內除中國罕有敵手，關稅壁壘消除後在全球最大市場中大有可為。紐西蘭在農牧產品優勢可能比澳洲更突出，這個以往在世界貿易中相對較為邊陲的發達經濟體可望在區域一體化過程中受惠。

儘管RCEP由於區域內國家發展差距程度太大、協定包含太多複雜細項又允許各國就個別領域採取保護關稅，成效如何還有待觀察，但面對如此複雜區域和龐大人口，不去追求和其他類似區域協定，例如歐盟，那樣的嚴謹、有深度，這種務實之處或許才是能達成協定關鍵。

RCEP簽署除了象徵逆勢挑戰川普掀起的反全球化風潮，可能也代表全球性組織或協議日趨式微一去不返。當RCEP或CPTPP之類的貿易協定加入歐盟或FTAA(美洲自由貿易區)等行列，似乎只是由區域壁壘取代了國家壁壘，像WTO(世界貿易組織)可能越來越名存實亡、或淪為訴訟平台，一如它近2年處理美國、歐盟關於波音、空中巴士案的作用。

(中時新聞網)