今年投資圈最熱門的話題莫過於5G，頻頻成為熱搜關鍵字，就數據來看，5G ETF相關指數報酬也取得了不錯的表現。專家認為，5G商機正起飛，現在介入5G投資正逢時，而且佈局首選產業領頭羊，才有甜頭可賺！

5G商機起飛 吸引熱錢簇擁

伴隨著5G開始商轉，未來網絡將提供高速度、低延遲性、覆蓋範圍更廣的通訊服務，讓萬物聯網，近在眼前，衍生出龐大商機。單以第一階段的5G基礎建設期來看，產值就相當可觀，預估至2025年，終端設備、移動設備、智慧裝置、基地台等相關基礎建設，產值高達近兆美元。

元大未來關鍵科技ETF投資團隊指出，未來隨著5G基礎建設建置成熟，商機將更為加快，也會持續爆發，待第二階段殺手級應用出現，商機將更具想像空間。如同3G一樣，1999年開始發展，直到2008年iPhone 3G手機殺手級應用出現，通訊互聯網改變了人們的生活習慣，才締造了3G榮景。

5G發展軌跡也是如此，商機至少10年起跳，如今正值啟航時期，現在佈局5G正逢時，元大未來關鍵科技ETF投資團隊分析原因有三，首先是新冠肺炎疫情加速數位轉型，加上疫苗普及全球，尚需要一段時間，預期未來線上服務與技術需求有增無減；二是5G不僅講求速度，更涉及AI、物聯網、智慧醫療等多元應用，衍生商機更為驚人；三是投資必須超前部署，現在將逐步邁入5G基礎建設爆發期，正是投資5G的好時機。

投資5G 就要選領頭羊

所謂「大者恆大，強者越強」，投資5G亦是如此，首選龍頭企業。元大未來關鍵科技ETF投資團隊以S&P500指數及羅素2000指數表現為例，前者成分股是美國頂尖上市公司，為投資美股指數的首選，10年來累積漲幅約240%；後者屬於中小型指數，10年來累積漲幅約151%。兩相比較，S&P500指數漲幅較羅素2000指數高出88%左右。

資料來源/彭博資訊

再者以台灣來看，情況相同，台灣50指數的10年累積漲幅約160%，台灣中型100指數則約75%，兩者相較，台灣50指數比中型100指數高出80%的漲幅。這也是為何5G投資要選擇龍頭股，因為較有成長性。

資料來源/彭博資訊

5G概念股遍及全球，自己選股投資並不容易，因此，透過5G ETF是最簡單，也是最能夠趕搭5G投資契機的方式。以元大全球未來通訊ETF(00861)及元大全球未來關鍵科技ETF(00876)為例，追蹤指數之成分股均屬5G產業的佼佼者，等同買一檔5G ETF，就能投資全世界的5G優質公司，例如科林研發、應用材料是全球前十大半導體設備廠。

此外，元大兩檔5G ETF佈局重點有所不同，未來通訊是全面性佈局5G市場，涵蓋上中下游產業，例如台積電、蘋果、三星電子、AT&T、電塔等，以美國大市值的企業為主，美國比重超過6成以上。關鍵科技則是以被動元件、IC設計等硬體製造為主，國家則是著重亞洲區域，因為亞洲是零組件的生產大基地。

元大5G ETF

資料時間：2020/11/3

全球有5檔5G指數，未來通訊指數及關鍵科技指數均繳出不錯的報酬表現，過去半年及1年的累積報酬率約20%~30%左右。元大未來關鍵科技ETF投資團隊認為，除了5G指數表現佳之外，相較於股票，ETF具有低投資難度、低管理費、低風險的優點，加上操作具有一致性，很透明，這些均是5G ETF備受投資人青睞的原因。

全球5G指數

資料來源：彭博, 元大投信整理，2020/10/30指數報酬以原幣計價

由於近年來國人偏愛配息型ETF，而5G ETF沒有配息，是否會影響投資意願，元大未來關鍵科技ETF投資團隊認為，並不會，因為投資人屬性不同，各有所愛，喜歡享有資本利得者，可以考慮5G ETF，因為股價上漲空間大，目前元大未來通訊及關鍵科技兩檔5G ETF自成立以來，分別僅一年、半年時間而已，累積報酬率已經超過1成；若喜歡配息型ETF，則可以選擇元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、元大臺灣ESG永續(00850)及元大台灣高息低波(00713) 可獲得相對較穩定的配息回饋，而今年元大高股息ETF(0056)，殖利率高達5.39%，很適合愛息族。

(中時新聞網)