【回憶殺】資深女星葉歡出道39年，演藝版圖橫跨影歌視，入圍過三金（金鐘獎、金曲獎、金馬獎），並以《誰在秋天撿到我的心》榮獲金曲最佳單曲歌唱錄影帶獎。除了事業風光，外型氣質冷豔的葉歡也不乏追求者，曾與李㼈、王識賢傳過緋聞，雖然都沒能走到最後，但她心態健康，隱居山林享受單身生活。

葉歡23歲推出首張專輯《因為愛你》爆紅，長達近10年的歌手生涯唱了眾多膾炙人口的歌曲，像是《幾多深情幾多愁》、《放我的真心在你的手心》等，與王傑對唱《你是我胸口永遠的痛》更成為經典男女情歌，後來轉戰電視劇，獨特的冷豔卻帶親和力的氣質，使她人氣長紅不墜，主演的八點檔《鹽田兒女》、《浪淘沙》都入圍金鐘獎女主角，演技備受肯定。

葉歡是少數的三金女星。（圖／中時資料照）

外型亮眼的葉歡，最轟動的情史即是情纏李㼈與王識賢，葉歡拍《鹽田兒女》結緣李㼈，傳出私下穿情侶裝約會，當場被民眾活逮；兩人分手後，葉歡與李㼈的兄弟王識賢擦出愛火，爆出情同手足的兩男因葉歡種下心結的傳言，雖然李㼈曾想破冰，但王識賢不願同台，李㼈只好衷心祝福他們。

葉歡曾與李㼈、王識賢傳過緋聞。（圖／中時資料照）

不過，這段緋聞最後不了了之，王識賢情定圈外女友黃立芸，並於2004年結婚，葉歡則保持單身，56歲仍沒有走入婚姻，根據《自由時報》報導，她很滿意現在的生活，笑稱不是沒人追，只是沒有碰上對的人，且身邊的朋友大部份都已婚，就不想多花時間聯誼、相親，但也沒把話說死，假設未來遇上真命天子，就會考慮結婚。

(中時新聞網)