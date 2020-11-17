川普律師朱利安尼15日聲稱，掌握數百萬投給川普的選票被做掉的證據，將推翻選舉結果。

美國總統川普15日突然在推特疑似承認拜登勝選，隨後他澄清不認敗選，預告將提出「大型訴訟」，他的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）同日也宣稱掌握川普數百萬張選票被刪除的證據，堅稱將會「推翻」選舉結果。

美媒7日預測拜登拿下賓州20張選舉人票勝選、入主白宮，後續又預估拜登相繼拿下內華達州、亞利桑那州、喬治亞州，不過川普堅持多日仍不承認敗選，15日卻突然在推特指出「他贏是因為選舉受到操縱」，以「他」代指拜登，疑似首度承認拜登勝選，隨後他又發推文澄清自己「沒有承認什麼」，強調自己會贏，還預告團隊「很快」就會提出「大型訴訟」，證明本屆選舉違憲。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普律師朱利安尼15日接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）專訪時，被問及川普的推文是否在向拜登認輸，朱利安尼秒回應「一點也不是」，他說川普的推文用意是對現在這個糟糕時刻的「嘲諷」，指出川普顯然仍在法庭上「極力爭取」。

朱利安尼接著指出，選舉結果將會被「推翻」，堅稱他掌握「貪腐機器」刪除數百萬張投給川普選票的證據，他指控部分大城市使用貪腐機器計票，「他們並不是在每個地方都這樣做，他們在大城市這樣做，用貪腐機器保護他們」，點名賓州的費城、匹茲堡、密西根州的底特律都使用貪腐機器，強調「他們不需要在芝加哥、紐約或波士頓這樣做」，「他們絕對在亞利桑那州的鳳凰城、威斯康辛州的密爾瓦基這樣做。」

朱利安尼說，在這些州當中，川普陣營發現夠多的非法選票足以推翻該州的選舉結果，他強調這些選票不合法，因為共和黨人未獲允許在旁監票，在那些關鍵地區，共和黨人不能觀察郵寄選票的計票，讓這些郵寄選票完全不合法。

朱利安尼也聲稱，團隊已經從那些無法在旁監票的證人那裡獲取足夠的證詞，強調目前川普以些微差距落後的州中，實際上他都以2至3個百分點的差距拿下。

朱利安尼口中的「貪腐機器」實際上是加拿大的Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems），全美一共有28州使用該公司的機器。川普也指控Dominion投票系統作票，刪除、竄改投給他的選票，不過Dominion已經駁斥指控。

儘管朱利安尼聲稱掌握「貪腐機器」作票的證據，他在節目上卻表示現在無法揭露，他只說這些證據必須經過審視，「我相信選舉將會被推翻。」

(中時新聞網)