川普律師朱利安尼15日聲稱，掌握數百萬投給川普的選票被做掉的證據，將推翻選舉結果。

美國總統川普15日突然在推特疑似承認拜登勝選，隨後他澄清不認敗選，預告將提出「大型訴訟」，他的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）同日也宣稱掌握川普數百萬張選票被刪除的證據，堅稱將會「推翻」選舉結果。

美媒7日預測拜登拿下賓州20張選舉人票勝選、入主白宮，後續又預估拜登相繼拿下內華達州、亞利桑那州、喬治亞州，不過川普堅持多日仍不承認敗選，15日卻突然在推特指出「他贏是因為選舉受到操縱」，以「他」代指拜登，疑似首度承認拜登勝選，隨後他又發推文澄清自己「沒有承認什麼」，強調自己會贏，還預告團隊「很快」就會提出「大型訴訟」，證明本屆選舉違憲。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普律師朱利安尼15日接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）專訪時，被問及川普的推文是否在向拜登認輸，朱利安尼秒回應「一點也不是」，他說川普的推文用意是對現在這個糟糕時刻的「嘲諷」，指出川普顯然仍在法庭上「極力爭取」。

朱利安尼接著指出，選舉結果將會被「推翻」，堅稱他掌握「貪腐機器」刪除數百萬張投給川普選票的證據，他指控部分大城市使用貪腐機器計票，「他們並不是在每個地方都這樣做，他們在大城市這樣做，用貪腐機器保護他們」，點名賓州的費城、匹茲堡、密西根州的底特律都使用貪腐機器，強調「他們不需要在芝加哥、紐約或波士頓這樣做」，「他們絕對在亞利桑那州的鳳凰城、威斯康辛州的密爾瓦基這樣做。」

朱利安尼說，在這些州當中，川普陣營發現夠多的非法選票足以推翻該州的選舉結果，他強調這些選票不合法，因為共和黨人未獲允許在旁監票，在那些關鍵地區，共和黨人不能觀察郵寄選票的計票，讓這些郵寄選票完全不合法。

朱利安尼也聲稱，團隊已經從那些無法在旁監票的證人那裡獲取足夠的證詞，強調目前川普以些微差距落後的州中，實際上他都以2至3個百分點的差距拿下。

朱利安尼口中的「貪腐機器」實際上是加拿大的Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems），全美一共有28州使用該公司的機器。川普也指控Dominion投票系統作票，刪除、竄改投給他的選票，不過Dominion已經駁斥指控。

儘管朱利安尼聲稱掌握「貪腐機器」作票的證據，他在節目上卻表示現在無法揭露，他只說這些證據必須經過審視，「我相信選舉將會被推翻。」

不認輸 川普預告將提大型訴訟證明選舉違憲
川普突又宣告贏得大選 推特秒打臉
川普翻盤選舉快沒招了 傳王牌私人律師親掌司法戰

文章來源：Trump attorney Rudy Giuliani claims presidential election will be ‘overturned’
文章來源：Trump FINALLY admits Biden won the election in Sunday morning tweet storm only to then post 'l concede NOTHING' - as Giuliani claims to have evidence that 'corrupt machines' deleted millions of votes

(中時新聞網)

#美大選 #看選戰 #川普 #朱利安尼 #貪腐機器