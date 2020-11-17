美國大選落幕近2周，美國總統川普才首次推文間接承認民主黨候選人拜登贏得大選，卻稱「對手贏是因為選舉被操縱了」，後來還再度發推文，大酸拜登在假媒體眼中才是贏家，「自己什麼都沒承認」，並控告多州大選均出現違憲情形。對此，前立委林濁水直言，「2020年底的美國的景象竟是2020年初台灣的翻版？」

林濁水16日在臉書寫下，「主流媒體全是假新聞！群眾熱乎乎民調冷冰冰！國家機器動得很厲害！網軍霸凌！鐵粉出征！國土安全部、FBI、國防部...全都出狀況」，這些景象讓他忍不住直呼「2020年底的美國的景象竟是2020年初台灣的翻版？」

不少網友見狀後，則留言表示，「國家機器根本就不動!光碟不查，主流媒體不報，媒體根本就是某陣營的啦啦隊」、「台灣準備迎接各國來競選取經」、「狂熱的台灣川粉同溫層，頗有台灣民政府那種老套路重演的味道^^」。

至於川普原先首度承認拜登贏得選舉，後來卻又改口並未承認敗選，更預告將提出「大型訴訟」，還以全大寫英文字母寫下「我贏得這場選舉」，宣告自己勝選。不過推文發出不久就受到推特註記，指出「官方來源宣稱的選舉結果不同」，打臉川普片面宣布勝選的推文。

(中時新聞網)