指數過高是包著糖衣的毒藥，股市結構丕變，個股嚴重調整「重置」ing，11月9日那天輝瑞疫苗問世後，一切都反過來了，2020年11月9日那天大科技股全面重挫宣示了大科技股的漲勢已是強弩之末！

展望2021年的大科技股光芒必然減弱，鐘擺已經擺向另一端了，開始輪到「價值型股票」要引領風騷了！據花旗銀行研究報告，科技股2020年11月在標普500指數所占的權重竟然高達35%，可謂一直到2020年都仍是一面倒的市場，而這種情況到2021年將難以為繼，因為2021年科技股報酬率不可能再像今年那麼可觀。

現在就看到資金開始重新配置，「重置」的動作已經開始，時間可能會持續一段很長的時間。

在11月9日疫苗未問世之前，美國大科技股市場滲透率還上升到史上最高點，因為拜疫情所賜讓許多企業於疫情期間砸大錢科技支出，而疫苗問世之後也意味著2020年大量需求已經提前湧現，2020一年時間花掉原本要分兩、三年使用的經費，可謂是「卯糧寅用」，因此筆者斷定明(2021)年大科技股將嚴重比今年失色，讓大家心灰意冷?！

那麼2021年我們該押注誰呢?買什麼好呢？不妨留意能提供更高收益的，買進電信股中華電信、台灣大，技術線型均線集結一副要表態的樣子，最大理由是2021年能提供更高的股利收益，電子科技股也不是不行，建議5G最受惠股精測、台積電、瑞昱(特斯拉終將找上瑞昱發展自駕) ，再推薦股價從58.3跌至34~36打出雙腳的上海商銀，其配發股息都有2元實力，以及有強大通路的統一超，股價自378元大幅修正至253元，每年配發9元股息實力的題材可發揮，當然還有很多只是礙於篇幅有限。

目前押一些便宜的價值型股，15年前的中華電信、金融股、台塑四寶仍是最大類股之一，但現在在台股市值裡已變成小產業幾乎人人嫌棄，投資人從反向操作的角度布局開始撿便宜，這波市場重置時間還長得很哩！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)