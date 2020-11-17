以下三個星座的男人喜歡自由自在，不在乎傳統的「男主外、女主內」思想，遇到能力好的另一半樂得讓對方養，但本身對於這段關係都沒有實際的付出，難免給人吃軟飯的印象。

▍NO.3雙子座

雙子座的男人最讓女人們憤怒的就是只會說不會做，初期聽到他們的甜言蜜語會覺得遇到真命天子，但隨著時間推移，就會發現他們並不會付出實際行動來兌現。但這樣的男人還是有傻女人會被說動，願意為他付出，雙子男若遇到這樣的對象也樂得在家裡享受，當個吃軟飯的男人。

▍NO.2雙魚座

雙魚座的男人是為愛而生，他們為了愛情和浪漫可以放下一切，甚至常常沉浸在自己粉紅泡泡的幻想之中。但他們卻不太願意付出實際行動來為自己的理想買單，若是在生命中出現願意出錢為他圓夢的女強人，他會毫不猶豫的承認自己「不想努力了」！

▍NO.1 水瓶座

水瓶座的男人不喜歡被管，享受自由的生活方式，無法忍受為了柴米油鹽而庸庸碌碌的生活，他們只要工作一陣子，就想要來一場隨性的旅行來放鬆自己，他不太在乎「男主外、女主內」這種刻板想法，只要能讓他愜意的生活，就算另一半比他有能力，甚至能養他，讓他在家當家庭主夫，他也非常樂意，甚至感覺很光榮。

(中時新聞網)