共享汽車近年來發展快速，隨著國內整合成，「多元化計程車」後，常常看到路上Uber駕駛不停奔波。近日有一位菜鳥Uber駕駛卻遇到很尷尬的情況，後座客人竟在車上「放臭屁」！他做出直覺的反應，沒想到卻收到1星負評，全網也看了無解。

原PO在臉書社團「UBER DRIVERS TAIWAN(台灣優步)」上表示，「新人狀況題，客人車內放屁，忍到受不了開個窗透風竟然被評差評，求解？」

貼文一出，網友表示這種情況「無解」，但有人建議「空調可以切進氣然後風量開大」，許多網友更打趣回說「吸好吸滿才有禮貌」、「用力吸啊啊啊啊啊」、「你要用力吸才能獲得五星」、「你忘了稱讚客人的屁好香！」、「客人放屁就以屁攻屁，互相傷害」。

對此，過來人則表示「一回生二回熟，慢慢會習慣的」、「評分不能當飯吃，錢錢進來最重要」、「再開五百趟即可洗掉差評」。但一位網友指出，開窗戶的舉動做真的會讓情況更尷尬，其實只要偷偷切換空調到換氣就好了。而且差評也不一定是同一個客人給的，有可能是開車行經污水處理廠附近，有時味道會讓人誤以為是屁味。

(中時新聞網)