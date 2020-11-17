「台大五姬」當年憑著高學歷及高顏值外表引起關注，過了多年仍不時被翻出熱議，近日又有網友在PTT分享5人近照，大推「獸醫乃」劉乃潔還是最讚，而底下留言除了討論她們的近況，還有人不服氣怎麼少了台大五姬之首，大呼：「只推法律蓮」。

「台大五姬」分別是翁滋蔓（農推蔓）、余函彌（資工彌）、陳匡怡（國企匡）、吳依潔（戲劇依）及劉乃潔（獸醫乃），其中只有劉乃潔沒進入演藝圈，但她畢業後即到英國劍橋大學念書，還受邀到英國國會發表研究，並順利拿到博士學位，成為五姬中唯一的博士，被網友大推狂勝。

台大五姬現況曝光，不少網友提到「法律蓮」呂秀蓮。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看完5人的近況後，第一時間卻想到也是台大畢業的前副總統呂秀蓮，紛紛留言「怎麼沒有法律蓮」、「只推法律蓮」、「沒法律蓮 差評」、「我只服法律蓮」，頓時歪樓一片。

事實上，呂秀蓮不只是台大法律系和法研所榜首，還是伊利諾、哈佛的法學碩士，從當年台大五姬掀起熱議時，她就被網友視為台大五姬的隱藏版，甚至封她為台大五姬之首，每回聊到台大五姬，話題也總是離不開「法律蓮」。

(中時新聞網)