RCEP (區域全面經濟夥伴關係協定) 15日正式簽署，台灣被排除在外，經濟部長王美花16日赴立法院就「台美經濟商業對話」進行專案報告、備詢，她坦言不諱「RCEP相關細節，經濟部直到昨晚公開時才知道，因為這些都是最高機密」，國民黨立委翁重鈞痛批，「王應該下台」。

據《中評社》16日報導，民進黨高雄立委邱志偉質詢王美花提到，RCEP生效對台灣的衝擊非常大，面對外界憂慮台灣經貿地位遭邊緣化，但經濟部對外只說沒有什麼影響，影響不大，邱志偉質疑「這是不負責任，應該事前就要做相關評估報告」。

王美花則說，「因為相關降稅清單和細節等，都是昨天簽署後才公開，簽署前都是最高機密，所以細節是昨天才知道」。邱志偉聽完後難以置信表示，他不相信「事前這麼難收集」，並要求王美花在一個月內提出RCEP的影響評估報告，勿打模糊仗。

藍委楊瓊瓔聽聞王美花「昨天才知道RCEP細節」大感震驚，痛批她在相關局勢應對上，「表現非常離譜」。藍委翁重鈞也批評王美花，「根本沒有掌握國際情勢，只會說對台灣影響不大，卻毫無作為，如果王美花部長真是昨天才知道細節，那王應該下台」。

(中時新聞網)