《每日郵報》引述「美國醫學會期刊網路開放版」的研究，相較於大量攝取蔬菜、水果、堅果與魚類的人相比；偏好奶油、紅肉、加工肉類與精緻糕點的人容易因為攝取過多「壞脂肪」，罹患勃起功能障礙的機率更高。該研究證實地中海飲食不但讓人擁有較好的心血管，還能幫助男人「金槍不倒」。

這項研究集結加州大學舊金山校區、哈佛大學公共衛生學院，以及波士頓醫院的專家，自1986年起追蹤21,469名40歲至75歲男性的飲食與健康狀況。其中，如果受測者飲食越接近地中海飲食，則給分就越高。

美國研究發現，「雄風不再」的中年與老年男性，似乎與飲食大量的紅肉、加工肉類與奶油，導致攝入過多壞脂肪有關。不過，該研究並沒有證實兩者的因果關係，只是發現飲食習慣可能影響男性「情慾流動」時的表現。

研究分析，「抬不起頭」、「軟香蕉」可視為血液循環不好的結果，而這往往是心血管疾病與心臟病的早期症狀，最後導致中風與冠狀動脈疾病。至於不良的飲食模式讓人攝取過多壞脂肪，造成血液循環不佳進而導致勃起障礙。

特別是年輕男性如果出現「萎靡不振」的症頭，恐怕已是初期心血管疾病的高風險群。因此，建議男性採取更健康的飲食模式，如地中海飲食。

研究指出，在小於60歲的群組中，愈偏向地中海飲食的男性罹患勃起障礙的比例，比喜好壞脂肪飲食的男性還低。在60歲以上的群組中，同樣也發現類似結論。

研究總結，降低飲食中漢堡、精緻糕點與富含奶油食物的比例，不但減少心血管疾病的機率，還讓你「又威又猛」。

《每日郵報》指出，「小弟弟精神不好」的心臟病患，中風、早死的風險提高59%。此外，全球約有逾1億的男性為勃起障礙困擾，這數字到2025年將達3億人。

勃起障礙可能是因為疲勞、壓力、焦慮與過度飲酒造成；但也可能是慢性病的象徵，如高血壓、膽固醇過高，或是賀爾蒙分泌問題。

強國先強種 研究指出這種食物有助重振男人雄風

文章來源：Men with a poor diet rich in 'bad fats' from butter, red meat and pastries are MORE likely to suffer erectile dysfunction than those who eat plenty of fruit, veg, nuts and fish

(中時新聞網)

#勃起障礙 #地中海飲食 #壞脂肪 #心血管疾病 #精緻飲食