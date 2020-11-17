《每日郵報》引述「美國醫學會期刊網路開放版」的研究，相較於大量攝取蔬菜、水果、堅果與魚類的人相比；偏好奶油、紅肉、加工肉類與精緻糕點的人容易因為攝取過多「壞脂肪」，罹患勃起功能障礙的機率更高。該研究證實地中海飲食不但讓人擁有較好的心血管，還能幫助男人「金槍不倒」。

這項研究集結加州大學舊金山校區、哈佛大學公共衛生學院，以及波士頓醫院的專家，自1986年起追蹤21,469名40歲至75歲男性的飲食與健康狀況。其中，如果受測者飲食越接近地中海飲食，則給分就越高。

美國研究發現，「雄風不再」的中年與老年男性，似乎與飲食大量的紅肉、加工肉類與奶油，導致攝入過多壞脂肪有關。不過，該研究並沒有證實兩者的因果關係，只是發現飲食習慣可能影響男性「情慾流動」時的表現。

研究分析，「抬不起頭」、「軟香蕉」可視為血液循環不好的結果，而這往往是心血管疾病與心臟病的早期症狀，最後導致中風與冠狀動脈疾病。至於不良的飲食模式讓人攝取過多壞脂肪，造成血液循環不佳進而導致勃起障礙。

特別是年輕男性如果出現「萎靡不振」的症頭，恐怕已是初期心血管疾病的高風險群。因此，建議男性採取更健康的飲食模式，如地中海飲食。

研究指出，在小於60歲的群組中，愈偏向地中海飲食的男性罹患勃起障礙的比例，比喜好壞脂肪飲食的男性還低。在60歲以上的群組中，同樣也發現類似結論。

研究總結，降低飲食中漢堡、精緻糕點與富含奶油食物的比例，不但減少心血管疾病的機率，還讓你「又威又猛」。

《每日郵報》指出，「小弟弟精神不好」的心臟病患，中風、早死的風險提高59%。此外，全球約有逾1億的男性為勃起障礙困擾，這數字到2025年將達3億人。

勃起障礙可能是因為疲勞、壓力、焦慮與過度飲酒造成；但也可能是慢性病的象徵，如高血壓、膽固醇過高，或是賀爾蒙分泌問題。

(中時新聞網)