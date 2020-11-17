金曲歌后魏如萱近來活動邀約滿檔，她今(17日)深夜卻在臉書發文透露，上星期的表演，有位歌迷在她唱〈買你〉時，無預警衝上台抱她，而且是有點絆倒的往她身上衝，「說真的……我真的嚇到了！」她當時用笑和幽默的方式化解，但思索幾天後仍決定勇敢說出來。她坦言，小時候曾遭到襲胸，上週突然被抱且被撞到右胸，「身體的警鈴好像又再度被打開了，「我並不喜歡這個感覺，這個感覺需要一些時間被消化，在還沒淡出之前，我都不想再唱〈買你〉了」。

魏如萱回憶小學六年級時，曾被大樓管理員叫過去，留下不愉快的記憶，「他從後面抱住我，而且摸我的胸部」，讓她相當恐懼，開始討厭和人有肢體接觸，甚至討厭逐漸發育的胸部，直到生孩子餵母奶後才覺得自己的胸部是有用的。

她上星期表演時無預警被歌迷抱，雖然她覺得歌迷沒有惡意，只是想要表達喜歡她，但她還是要提醒大家，「請尊重舞台上正在進行中的演出及每一個表演者」，因為有很多如果和萬一，大家請務必注意和小心。

魏如萱創作才華與演唱實力兼具，深受歌迷喜愛。（取材自臉書）

(中時 )