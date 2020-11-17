美國航空母艦「羅斯福號」(CVN 71)日前爆發新冠肺炎，據刊登在《新英格蘭醫學期刊》的研究顯示，研究人員在分析「羅斯福號」疫情後發現，由於生活起居與工作環境的空間狹隘，艦上士兵較軍官更容易感染疫情；特別是輪機、補給與武器等單位的水兵，是最危險的族群。

「Military.com」引述該研究指出，「羅斯福號」艦上的船員90%由士兵組成；但士兵卻擁擠在密集而開放的床位，工作環境狹窄而又無法保持社交距離，休息時間又都聚集在廚房、餐廳或活動中心。不但病毒容易傳播，更讓士兵比軍官更容易染疫。

直擊羅斯福號篩檢現場。

研究還發現，在反應器(reactor)、輪機、補給與武器單位的水兵，由於身處密閉空間而較在開放環境下工作的水手，更容易染疫。事實上，羅斯福號首批感染病例，部份就是來自反應器單位。

報導表示，這樣的研究發現與專家主張的，病毒在室內傳播速度較室外還快的說法相符。該研究還指出，船上的醫療人員雖然接觸患者；但因穿著防護設備而遭病毒「淪陷」的機率較低。

研究認為，除狹隘的生活空間，無症狀感染者成為「羅斯福號」防疫的另一大挑戰。該艦經篩檢並確定陽性反應者，幾乎有半數為無症狀感染者。在抵港2天後所做的篩檢結果顯示，16名陽性患者中高達15人為無症狀感染。

研究表示，這些陽性病患都是無症狀患者。軍方雖然每天都進行症狀監測，卻都因無症狀而錯失防疫先機。這意味著一般大學、公共場合與工作場所，即便每天測量體溫、詢問症狀，但可能都有「漏網之魚」存在。

該研究主張，「羅斯福號」的最大教訓，就是提供民間大學、療養院與食品肉類加工廠防疫經驗借鏡。雖然有無症狀感染者的存在，但隔離期若能持續14天以上，就能大幅減低病毒的感染力。此外，軍方在隔離前與隔離後的篩檢能力，也有必要加強。

(中時新聞網)