RCEP (區域全面經濟夥伴關係協定) 15日正式簽署，台灣被排除在外，影響究竟大不大？義守大學財金系教授李樑堅指出，他擔憂台灣不只連RCEP加入不了，甚至連CPTPP(跨太平洋夥伴協定)也敲不開門，台灣廠商只剩最後2條路。

曾任韓市府團隊財政局長的李樑堅16日接受《中評社》專訪，他表示，RCEP是由中國大陸主導簽成，台灣若想加入，需要大陸點頭，但現狀是兩岸關係極差，北京與台北方面沒有交流基礎共識，彼此沒有互信，台灣要加入很難推動。民進黨說要讓台灣走出去，但他認為，除了活化產業門路，疫情衝擊下失業率也是警訊，長久以往下台灣恐產業空洞化。

李樑堅進一步指出，台灣跟大陸、跟東協國家的貿易往來金額超過6成多以上，RCEP上路後關稅會減免或零關稅，將對台灣「出口及產業競爭力帶來殺傷力」，尤其是對鋼鐵、石化、紡織等傳統產業外銷，別的國家有關稅減免，台灣則無，在出口報價上就會來的更高。

他還說，目前台灣跟大陸還保有馬政府時期簽訂的ECFA(兩岸經濟合作架構協議)和與新加坡簽自由貿易協定，在對外貿易上還能維持部分成長，但對日、韓等其他東協9國的經貿，一定會帶來影響。

對於台灣產業未來該何去何從？李樑堅分析，目前有兩條路可走，其一，是「提升自己的產品附加價值，讓產品有不可替代性，同時台灣要強化研發與附加價值的提升，才能繼續保有市場」。其二，「是台灣廠商必須移動至大陸或東南亞國家投資設廠，才能持續佔有關稅減免利益」。

(中時新聞網)