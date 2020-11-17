亞太經濟合作會議（APEC）年度部長會議（AMM）順利完成，主辦經濟體馬來西亞會中宣布3項重要成果，分別是APEC後2020願景、建立APEC武漢肺炎即時線上資訊交流平台，以及年度經濟政策報告。

APEC部長級年會已於台北時間11月16日晚間8時至17日零時40分以視訊會議方式舉行；台灣由國發會主委龔明鑫與行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中共同出席，圓滿完成任務。

此外，馬來西亞在會議中宣布今年度3項重要成果，第一項為APEC後2020願景（Post-2020 Vision）；為了擘劃未來新發展方向，歷經4年討論，馬來西亞今年大力推動APEC後2020願景的撰擬工作，即時提交至今年部長會議並獲通過。

馬來西亞規劃於APEC經濟領袖會議公布願景正式名稱，並做為今年領袖宣言附件。願景內容具領袖高度且簡潔精要，揭示APEC 2040年發展方向，盼透過貿易暨投資、創新與數位化，以及強韌、永續、安全、平衡與包容成長等3大經濟驅動力達成願景目標。

至於第二項重要成果，因應今年爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，為了促進各經濟體即時交流長短期抗疫政策與措施，馬來西亞作為今年主辦經濟體，大力推動建立「APEC武漢肺炎即時線上資訊交流平台（APEC COVID-19 Latest and Immediate Virtual Exchange, LIVE）」作為今年重要成果。

第三，今年度APEC經濟委員會（Economic Committee, EC）以結構改革與婦女經濟賦權議題為主題，撰提今年APEC經濟政策報告；報告透過瞭解APEC區域女性經濟參與情形，探討婦女勞動參與挑戰，並研提促進婦女經濟賦權政策及結構改革實務相關建議，這份報告獲部長採認通過。

另外，有鑒於武漢肺炎疫情改變勞動工作型態，各會員體已將2021年經濟政策報告主題訂為「結構改革與未來工作型態（future of work）」，並將由紐西蘭主導報告撰擬相關工作。

APEC不僅是亞太地區重要的經貿及合作組織，也是台灣擴展與區域內國家政策、技術與產業交流合作的平台；APEC年度部長會議目的在於督導該年度工作成果及規劃明年方向，是重要決策機制。

雖然受到疫情影響，今年APEC會議改以數位方式進行，APEC的21個會員體均踴躍參與討論；明年主辦經濟體紐西蘭也在會議最後宣布，明年將以視訊方式辦會，主題為「攜手協作，共同成長（Join, Work, Grow, Together.）」。（編輯：張佑之）1091117

(中央社)