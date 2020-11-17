(中央社台北17日電)根據中央氣象局最新資訊，17日2時37分發生芮氏規模4.8地震，地震深度26.5公里，震央位於台東縣政府南方133.7公里(位於台灣南部海域)，最大震度屏東縣3級。1091117

(中央社)

#地震 #規模 #公里 #台東縣 #縣政府