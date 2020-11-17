小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】試打疫苗出包誰賠償 綠委槓署長

衛福部開設「新冠疫苗臨床試驗意向登記平台」爭議不斷，一旦受試者有不良反應，恐無法申請國賠，民進黨立委林淑芬昨日在立法院衛環委員會炮火猛烈，痛批食藥署將參與疫苗受試的不良反應賠償丟給業者處理，要求提出具體解決辦法；食藥署長吳秀梅強調過去臨床試驗出現不良反應，賠償事宜都是由藥廠負責，食藥署不會給予額外賠償。

【2】理專2年盜9.1億 金管會祭重罰

銀行理專監守自盜案件層出不窮，立委林楚茵指出，近2年就發生過13起，投資人高達9.1億資金遭到挪用，要求金管會提出具體解決方案。金管會主委黃天牧昨強調，對於類似案件的發生「深惡痛絕」，並承諾將會祭出罰款加重、高層連坐，以及自公司治理評鑑除名等三大罰則嚴懲。

【3】民代告發 東洋疑涉內線交易

台北市議員王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋3人，質疑台灣東洋公司釋放疫苗授權訊息，造成股票交易量異常，疑有內線交易，昨向北檢告發。羅廷瑋質疑民進黨跟金主、股市作手疑有互利互惠的三角關係，民進黨提前洩漏政策內線給金主，金主在股市獲利後，再以政治獻金捐助。

【4】藍委轟成網軍哏圖中央廚房

行政院發言人室接連被抓包製作哏圖攻擊在野黨和牛肉麵店，國民黨立委陳玉珍說，行政院發言人室簡直已變成網軍哏圖的「中央廚房」。民進黨立委沈發惠則表示，此事行政院有不對的地方，不該護短。

【5】藍告丁怡銘違反《食安法》可關3年

前行政院發言人丁怡銘請辭後，台北市議員王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋3人認為丁誤指牛肉麵店家使用萊牛的發言，涉嫌散播食安謠言，栽贓業者，嚴重影響業者生計，昨赴台北地檢署告發丁違反《食安法》。3人並批評刑事局不辦丁是「只准政府造謠，不准人民口誤」，強調「刑事局不辦，人民告發。」

(中時新聞網)