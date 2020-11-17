台東外海再傳地震 規模4.9 05:222020/11/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 17日4時14分發生芮氏規模4.9地震，地震深度28.3公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (中央社台北17日電)根據中央氣象局最新資訊，17日4時14分發生芮氏規模4.9地震，地震深度28.3公里，震央位於台東縣政府南方126.2公里(位於台灣南部海域)，最大震度屏東縣3級。1091117 (中央社) #地震 #規模 #公里 #縣政府 #南方 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 Moderna疫苗傳捷報 黃立民：第一期人體試驗副作用大 - 生活 30秒躺屍...太極大師馬保國過半年突宣布退出武林 真正原因曝光 - 生活 北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 - 生活 30歲月薪15萬 無業女友狂嫌「沒車沒房」 網勸：千萬別放生 - 生活 全聯驚見麝香葡萄 佛心價格曝光網暴動：終於吃得起 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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