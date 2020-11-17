APEC第31屆年度部長會議挑燈夜戰，直到今（17）日凌晨零時40分才閉幕，主辦國馬來西亞大力推動「APEC後2020願景」，已提交部長會議通過，將於領袖會議公布願景正式名稱，盼望於2040年前打造開放、動態、強韌、和平的亞太社群。

明年主辦國紐西蘭也於會議最後宣布，明年將以視訊方式進行，主題為「攜手協作，共同成長」。

國發會17日凌晨發布新聞稿表示，今年的APEC雙部長會議以視訊方式舉行，於16日晚上8時挑燈夜戰，直開至至17日零時40分，我國由國發會主委龔明鑫與行政院政委鄧振中共同出席，圓滿完成任務。

本年度APEC主辦國為馬來西亞，設定的主題為「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來」，國發會表示，在這個主題下，馬國安排本次會議聚焦討論後疫情時代經濟復甦之貿易與投資優先領域，以及包容性、數位經濟及創新永續等議題。

龔明鑫、鄧振中於會中說明我國抗疫優異表現，發言呼應APEC本年度相關重要議題與工作，馬來西亞並在會議中宣布本年度三項重要成果：APEC後2020願景、APEC新冠肺炎即時線上資訊交流平台、APEC 2020年度經濟政策報告。

國發會表示，馬來西亞大力推動APEC後2020願景，已提交部長會議通過，將於領袖會議公布願景正式名稱，這份願景揭示APEC 2040年發展方向，盼望透過貿易暨投資、創新與數位化，以及強韌、永續、安全、平衡與包容成長等三大經濟驅動力，在2040年前打造開放、動態、強韌、和平的亞太社群，以實現APEC整體人民及後代子孫的繁榮。

鄧振中於會中分享台灣的抗疫經驗，他指出我國振興經濟政策已讓1,344萬人民受惠、逾12萬家廠商免於倒閉，有效保障中小企業及弱勢族群利益。更重要的是，我國第3季經濟成長率高達3.33％，是全球極少數維持正成長的國家。

鄧振中呼籲APEC持續支持多邊貿易體系及WTO相關工作，讓全球貿易體系能更開放、公平、自由。

龔明鑫在會中指出，對全球而言，今年是動盪的一年。我國因應危機超前部署相關防疫措施，使疫情控制得宜，並為少數經濟維持成長的會員體。他也表示，這波疫情突顯運用數位科技提供數位健康服務的重要性，我國盼望結合理念相近的會員體，共同攜手合作推動各項與數位健康照護相關的計畫，並幫助有需要的會員體，以提升亞太地區數位健康、永續發展及包容性。

(工商 )