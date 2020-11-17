繼輝瑞與BioNTech宣布疫苗有效性高達90％後， 美國莫德納生物技術公司（Moderna）16日宣布，根據後期臨床試驗的中期資料，其新冠肺炎實驗疫苗達到94.5％的有效性。再度激勵股市，美股三大指數開高收高，道瓊收盤大漲470點，叩關3萬點，與標普500指數再度創下歷史新高。

莫德納公司（Moderna）是本週來第2家通報疫苗試驗成果正面的美國公司。美國輝瑞大藥廠（Pfizer）先前表示，與德國夥伴BioNTech聯手研發的新冠肺炎疫苗預防效果達90%。

疫苗傳出捷報，也帶動股市上漲！16日道瓊工業指數終場上漲470.63點，或1.6％，以29,950.44點作收；那斯達克指數上漲94.84點，或0.8％，以11,924.13點作收；標普500指數終場則是上漲41.76點，或1.16%，收在3,626.91點。

歐洲三大指數也收高！倫敦FTSE 100指數勁揚104.90點或1.66%，以6421.29點作收。法蘭克福DAX 30指數漲升61.89點或0.47%，收在13138.61點。巴黎CAC 40指數漲91.32點或1.70%，收5471.48點。

(中時新聞網)