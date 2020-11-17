屏東黃姓男子（黃男、21歲），因跟著藥頭丘姓男子（丘男、32歲）跑腿買賣毒品，被吸收為丘男手下，丘男在2018年底交付10萬元給黃男買毒品，孰料，黃男卻遭「黑吃黑」，黃男據實告知丘男卻不被相信，反被丘男懷疑私吞交易費，逼黃男吐錢。去年初，丘男夥同其他小弟先將黃男打到腦出血，黃男撿回小命，5個月後又被毆打囚禁灌毒品藥水，最後慘遭殺害成白骨。

本刊調查，在屏東販毒的丘男，2018年底交付10萬元給旗下小弟黃男，買毒品後準備大撈一筆，但黃男和賣家進行交易時，上了車，賣家看他生嫩、好欺負，硬生生將10萬元劫走，黃男被對方「黑吃黑」，還倒楣地被踢下車。

黃男事後狼狽地向丘男回報此事，丘男卻懷疑黃男「扮豬吃老虎」，私吞買毒費，要求黃男賠錢贖罪。

狠心的丘姓主嫌懷疑旗下黃姓小弟私吞毒品交易費，追討不成將黃虐殺後棄屍荒野。（圖／翻攝畫面）

黃男後因付不出錢，去年1月先被丘男祭出「家法」私刑伺候，黃男被打得遍體鱗傷，帶往屏東友人住處丟包，當時被打到腦出血的黃男，一度在醫院內被宣告命危，所幸急救後撿回小命。

黃男康復後，以為丘男就此善罷甘休，自己可平安無事，孰料，丘男5個月後仍向他追討10萬元；丘男帶著劉姓女友（29歲）及旗下小弟孫姓男子（32歲）和鄭男（30歲），一夥人將黃男押往大社區1家汽車旅館，將黃男手腳綑綁，囚禁在衣櫃。

丘姓主嫌等人將黃姓男子押往大社區一家汽車旅館後，綑綁手腳囚禁在衣櫥凌虐。（圖／宋岱融攝）

黃男被囚禁期間，丘男和同夥分持球棒狠打、掌摑耳光，並要求他去電向友人借錢，但沒有人願意出面相救，後來丘男又將黃男帶往彌陀區1處魚塭工寮，逼黃男打赤膊跳舞取悅眾人，還逼他喝下加入疑似毒品的藥水。

丘男等人後來將黃男押往車上，由孫男、鄭男兩人押著黃男坐在後座，丘男開車、劉女坐副駕駛座，黃男上車不久，即不停抽搐、口吐白沫死亡。

丘嫌等人未報警，直接將黃男遺體棄屍在接近鳳山水庫附近的山區，黃男屍體遭風吹日曬雨淋5個月，風化成白骨。

黃姓男子受老大指使去購買毒品，沒想到遭賣家黑吃吃還被踢下車，事後更遭老大懷疑黑吃黑是他自導自演，因此被活活凌虐致死。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)