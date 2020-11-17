買毒小弟黃姓男子（黃男）因遭藥頭丘姓嫌犯（丘男）懷疑私吞10萬元交易費，被丘嫌和同夥孫姓、鄭姓嫌犯押往汽車旅館，綑綁手腳囚禁衣櫥內，警方接獲匿名的線索通報，展開調查，從意外獲得的遭囚禁者照片手上的「鬼頭刺青」比對出是黃男本人，追查發現人間蒸發5個月的黃男果真慘遭丘男等人毒手！

刑事局南部打擊犯罪中心偵二隊偵查正吳翊菱，當時根據屏東分局小隊長潘進發提供的線索追查，循線找到高雄市大社區該間汽車旅館，調閱監視器以及周遭線索進行查訪，警方先發現因為毒品案本應接受勒戒的黃男，因人沒出現被通緝。警方進一步追查，發現有販毒行為的丘男等4人，也曾同時出現在該汽車旅館區域，懷疑丘嫌等人聯手囚禁黃男凌虐。

丘姓主嫌等人將黃姓男子押往大社區一家汽車旅館後，綑綁手腳囚禁在衣櫥凌虐。（圖／宋岱融攝）

警方後來查知黃男騎乘父親機車離家，於是「以車追人」，在同年8月初，在高雄市福德二路停車格找到黃男父親的機車，當時機車上貼了數張停車收據，踏板及車身積滿水和落葉，警方研判手頭吃緊的黃男，又遭通緝，不可能任意棄置機車又更換其他交通工具，因此研判黃男恐已凶多吉少。

不久後，警方收到黃男遭囚照片，竟與阿德當時描述的夢境無異，照片中只見被囚的男子低著頭、手腳遭捆，雖無法看清面容，是否為黃男本人，但警方比對被綁男子的右手有「鬼頭」刺青圖案，發現和失蹤的黃男特徵一模一樣。

警方抽絲剝繭，查出丘嫌等人在摩鐵囚禁黃男凌虐後，又帶往彌陀區魚塭逼跳裸舞，逼喝加入疑似毒品的藥水，讓黃男不幸喪命，還狠心將黃男曝屍荒野，搜山發現黃男已成白骨。

丘姓主嫌等人將黃男囚禁摩鐵後，又轉移陣地將黃男帶往魚塭，逼跳裸舞，逼喝疑似加入毒品的水，導致黃男猝死。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)