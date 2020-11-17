高雄市1名丘姓毒販（丘男）懷疑旗下黃姓小弟（黃男）私吞10萬元毒品交易費，竟教唆孫姓和鄭姓2名小弟將黃男活活虐死後還棄屍山區，警方破案後，出動大批警力搜山1小時均未尋獲，一度想暫時收山買鐮刀除草、出動空拍機，但1名幹員卻意外在現場滑倒2次，第2次起身時，在10多公尺外的草叢中驚見白白的人體大腿骨，讓黃男沉冤昭雪。

刑事局南打中心偵二隊隊長張益誠和偵查正吳翊菱調查屏東黃姓男子失蹤案時，追查黃男在去年5月遭丘男帶著劉姓女友，夥同旗下小弟孫男和鄭男綑綁囚禁凌虐殺害黃男，事後連屍骨都沒埋葬，就將黃男遺體棄屍在大寮接近鳳山水庫山區。

刑事局南部打擊犯罪中心偵二隊隊長張益誠表示，送毒小弟遭藥頭凌虐殺害棄屍，5個月後成為一具白骨，嫌犯手段相當兇殘。（圖／宋岱融攝）

警方在去年10月8日逮捕丘姓等4嫌後，根據坦承犯案的鄭姓嫌犯供述，展開搜山行動，由於黃當時男屍體被丟棄在離馬路20公尺的邊坡，警方抵達現場，發現坡下芒草長的比人還高，走下坡時，一度還得撥開草叢才能往前走。

警方在現場來回搜尋1小時無所獲，正打算暫時收班，去買鐮刀除草並出動空拍機從制高點掌握現場狀況時，卻發生令人意想不到的事。

1名擔任過鑑識人員的幹員從邊坡爬上來時，意外摔倒2次，在第2次起身時，突然看到眼前小樹旁有白白的人體大骨露出，當場大叫「在那裡！」警方趨前發現一具被些許雜草、土堆覆蓋的一具人體白骨，骨頭上還有些微衣褲碎屑，警方事後採集黃父DNA和白骨比對，證實死者就是人間蒸發5個月的黃男。

一名警官在搜查時莫名摔了兩跤，起身即看到不遠處有黃男的白骨。（圖／本刊繪圖組）

本刊調查，黃嫌母親在他小時候即離家，在單親家庭長大的黃男沒有母愛的照護，一路走來跌跌撞撞，黃男生前曾在臉書留下生活感言，強調「生活不過一杯酒、酒醒了路還是要走」、「弱肉強食的世道我恨」，似乎道盡成長之路的孤單無奈感。

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(中時新聞網)