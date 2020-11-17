太陽前鋒烏布雷在大型交易案中被換到雷霆。（美聯社資料照）

明星控衛保羅(Chris Paul)的新東家確定是半路殺出的太陽隊！雷霆17日與太陽達成「1換4」的大手筆交易。太陽主力球員烏布雷(Kelly Oubre)、盧比歐(Ricky Rubio)以及兩位菜鳥傑洛米(Ty Jerome)、勒奇(Jalen Lecque)將改披雷霆戰袍，再奉上1支2022年的首輪籤。

太陽獲得：「CP3」保羅(場均17.6分, 6.7助攻, 5籃板)。

雷霆獲得：24歲前鋒烏布雷(場均18.7分, 6.4籃板)，30歲控衛盧比歐(場均13分, 8.8助攻)，23歲菜鳥傑洛米、20歲菜鳥勒奇、1支2022年首輪選秀籤。

今年季後賽雷霆大戰7場敗給火箭，高層決定喊停重新出發，前日把最強第六人薛洛德(Dennis Schroder)賣給湖人，吃下丹尼格林(Danny Green)的剩餘薪資。接著是成功出清年薪4000萬美元的保羅，35歲的保羅還有兩季8500萬美元合約，第2年還有逃脫權利。

太陽隊今年在西區季後附加賽飲恨，以半場勝差敗給拓荒者，連續第10年缺席季後賽。換取保羅大幅升級的意圖就是重返季後賽，美媒CBS估計新球季太陽隊73.8%機率可闖季後賽(原先36.8%)。

雷霆的情況相反，過去11季打了10次季後賽，現在是該停下來重建隊伍了，去年用韋斯布魯克(Russell Westbrook)換來保羅，今年成功再把保羅換出去。

(中時新聞網)