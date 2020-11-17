驚悚畫面曝光！新莊女騎士突左切遭撞 滿地血痕慘死（民眾提供／李俊淇新北傳真）

新北市新莊區16日晚間9時許發生一起重大車禍，1名越南籍36歲張姓女騎士行經中正路、新泰路口時與另輛機車擦撞後倒地，後方1名25歲吳姓女騎士閃避不及，直接從張女的頭部輾過，全身多處受傷流血。經警方調閱監視器畫面判定，張女偏左行駛為肇因，且在4秒內就倒地遭後車輾斃。

目擊者表示，事發當時正停在旁邊待轉區內，突然聽到「碰」的一聲，看到1名張姓女騎士摔車倒地，而後方同向的吳女騎機車閃避不及直接輾過張女的頭部，隨後也摔倒在地，但吳女倒地後立即爬起，還拿起電話和家人通話。而另名在對向的騎士發現車禍後，隨即下車前來協助雙方送醫，並清理地上的機車殘骸及血跡，但對於發生經過並不清楚。

透過監視器畫面可見，張姓女騎士原騎在外側車道，隨後偏左行駛後便在路口處倒地，立刻遭後方的吳姓女騎士輾過頭部及全身，在現場留下一長條血跡，相當怵目，張女經緊急送醫仍傷重不治。吳女則受輕傷，意識清醒無大礙。

警方調閱監視器後判定，張姓女騎士在路口處時突然減速向左偏，不慎與後方的機車擦撞後重心不穩摔倒在地，隨後即遭後方的吳姓女騎士輾過，從摔倒在地到輾斃僅4秒的時間。而目前肇事的第二輛機車車號仍未知，警方將進一步積極追查。

(中時新聞網)