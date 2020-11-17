臉書發文附圖。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，事後遭店家秀出「零檢出」證明打臉；丁緊急道歉並向業者訂100碗牛肉麵致意，卻出現行政院統編遭批「怡銘點餐，全民買單」，引發全民公憤，丁也在15日獲准請辭。臉書粉專隨即踢爆，丁近日在個人臉書大發「抱怨文」，先是感嘆「人生真的很難」，又自嘲從未吃過牛肉卻成「全國牛肉麵行銷員」。消息一出，讓網友痛批恬不知恥。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（16）在臉書發文，指出丁怡銘在化名「丁海綿」的個人臉書發表文章，寫道：「人生真的很難講，我這輩子都沒吃過牛肉，卻成為全國牛肉麵行銷員，一堆好友在臉書說腦波弱，放了各種牛肉麵照片。」

「韓黑父母不崩潰」痛批丁怡銘「什麼叫恬不知恥」、「丁海牛跟丁海綿的恥度都很驚人」、「行政院造謠抹黑 影響全台牛肉麵店生意」、「辭職文章稱自己為『全國牛肉麵行銷員』」、「是『摧毀牛肉麵專家』吧」、「X！到底要不要臉啊？」更砲轟：「你行銷個屁啊！你花39000有辦法挽救全國的牛肉麵生意嗎？亂帶風向害到老百姓還不知悔改！是說網軍老本行就是抹黑造謠啦！小頭銳面、心術不正就是可悲！！」

文章發表14個小時，即獲得超過1000個讚、近百則留言與超過130次分享。網友紛紛留言：「這是限友文，你們竟然有截圖，看來丁丁的朋友也看不下去了」、「這文是要給上面看的，接下來才安排到肥缺」、「出這麼大的紕漏還敢自稱牛肉麵行銷員，只能說丁怡銘的臉皮還真不是普通的厚」、「輸光光一定會幫他安排下一個職位」、「他們（麵店）可以集體申請國賠嗎？」「哪一點在推銷？根本是在毀滅吧？」

(中時新聞網)