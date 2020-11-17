搭火車通勤注意！ 「合鐵事故通報平台」臉書專頁表示，今（17）日台北車站 = 松山車站間發生電車線電力異常事件，該區段單線行駛，上下行列車延遲。台鐵目前路線已恢復行駛，上下行列車班次調整中。

(中時新聞網)

#台鐵 #通勤 #搭火車 #電車線 #異常