火車通勤族注意！台北= 松山電車線異常 上下行列車延遲 07:532020/11/17 中時新聞網 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 火車通勤注意！台北= 松山電車線異常，上下行列車延遲。此為示意圖。(達志影像/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搭火車通勤注意！ 「合鐵事故通報平台」臉書專頁表示，今（17）日台北車站 = 松山車站間發生電車線電力異常事件，該區段單線行駛，上下行列車延遲。台鐵目前路線已恢復行駛，上下行列車班次調整中。 (中時新聞網) #台鐵 #通勤 #搭火車 #電車線 #異常 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金盃銀盃比不上客人口碑！台北蘭餐廳年度精選菜單出線 10:062020/11/11 生活 通勤族注意！蝦皮請客慶雙11 國光3路線免費搭乘 16:312020/11/10 生活 移動城堡 淡海輕軌藍海線通車 04:102020/11/16 生活新聞 台中捷運試營運 首發企業聯名彩繪列車超吸睛 23:422020/11/16 寶島 通勤族有福了！基隆中山快捷公車將直達台北車站 16:552020/11/12 生活 單身經濟大發燒！雙北每4戶就有1戶是獨身宅 16:412020/11/11 房市新訊 大學宿舍抽不到 義守、成大房東發大財 14:422020/11/16 房市新訊 噁男搭火車突凍抹條 脫褲抖動「性侵座椅」 乘客全嚇傻尖叫 11:372020/11/13 社會 柯備詢嗆 明算帳新北會很慘 04:092020/11/10 地方新聞 中捷11月16日試營運 持電子票免費搭 04:092020/11/11 生活新聞 生活熱門新聞 人妻教水餃煮法！驚曝「破掉機率小」 網激推：免顧火超讚 - 生活 男帶女吃海產「剝蝦」突倒地亡 店家目擊嚇瘋：全員收驚 - 生活 變天！北部好天氣到周五 下波更強冷空氣時間出爐 - 生活 北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 - 生活 30秒躺屍...太極大師馬保國過半年突宣布退出武林 真正原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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