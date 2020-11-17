亞洲及大洋洲15國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），民進黨批評「九二共識根本換不來RCEP」，指國民黨執政8年間，把台灣所有資源押寶中國、放棄參與區域經濟整合的機會，不知反省且一味卸責。國民黨主席江啟臣今天一早就在臉書發文，砲轟蔡總統承諾要帶領台灣加入RCEP，但跳票後卻要國民黨負責？他怒嗆蔡總統「不想負責就不要執政！」

江啟臣指出，2016年蔡英文總統就職在全國人民前承諾「帶領台灣加入RCEP」這是總統就職的承諾，現在RCEP將我國排除在外，政府又開始「做圖」，告訴全民RCEP對我國經濟影響不大，甚至是甩鍋給國民黨，要國民黨為民進黨的政策跳票負責。

他說，相信全國人民都跟他有一樣的疑問，民進黨執政已經5年了，蔡總統已經是第二任的總統任期，民主政治是責任政治，不想負責就不要執政！

江啟臣指出， RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家逾20億人口，占全球GDP約30％，以 GDP而言，將是全球最大的貿易協定。台灣作為開放經濟體，在 RCEP中扮演關鍵地位的中國與東協，又分別是台灣前二大主要出口國家或地區，台灣被排除在RCEP之外，可以預見經濟必然遭受衝擊。

他說，加入RCEP過去一直是蔡政府的執政目標，蔡政府現在改口說RCEP不重要，是在告訴全國民眾，過去5年蔡政府花的人力、物力與政府預算，是在帶領台灣加入一個不重要的經濟協定嗎？

江啟臣強調，總統失信於民，就是事實，民進黨要執政就是要為政見跳票付出代價，就是要為政見跳票負起責任。不想負責就不要執政！

(中時 )