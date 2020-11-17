亞洲及大洋洲15國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），台灣未能加入該自貿區。民進黨批評「九二共識根本換不來RCEP」，指國民黨執政8年間，把台灣所有資源押寶中國、放棄參與區域經濟整合的機會，不知反省且一味卸責。國民黨前立委孫大千今早在臉書反嗆說，民進黨應該是抱川普的大腿太久了，所以學到了川普「睜眼說瞎話」的一身好本領。

孫大千反嗆說，在拖國民黨下水之前，民進黨先回答這四個問題：

第一，是誰把國民黨在2016年所留下的和平穩定的兩岸關係給徹底破壞？難道不是民進黨嗎？

第二，是誰硬把九二共識說成一國兩制，破壞兩岸過去對於擱置主權爭議的默契，搞得兩岸關係兵凶戰危？難道不是民進黨嗎？

第三，是誰想盡辦法討好美國和日本，最後連CPTPP的邊都摸不到？難道不是民進黨嗎？

第四，是誰硬逼著台灣民眾吃美國萊豬，結果連台美BTA或是FTA的影子都看不到？難道不是民進黨嗎？

孫大千強調，麻煩是民進黨惹的，簍子是民進黨捅的，鍋為什麼要國民黨來揹呢？

(中時 )