行政院長蘇貞昌16日主持「109年食安會報」，針對國人關心的美豬問題，強調一定會在守護國民健康的前提下，依據科學證據及國際標準訂定進口食品規範，並要求清楚標示、落實監督，依照蔡英文總統「食安五環」政策，為國人安全健康嚴格把關。

蘇貞昌表示，政府針對防疫超前部署，盡量減少密集空間群聚及大型集會，但行政院食安辦仍持續就食安議題召開超過60多場會議，包括11場跨部會會議，並將食安稽核與政策報告提供委員參考指教，並彙整委員意見，作為相關部會推動指引。

蘇貞昌指出，政府將從源頭控管、生產管理、加強查驗、加重罰則及全民監督，為國人安全健康嚴格把關，請衛福部持續辦理食品稽查專案，強化食品衛生安全管理，督導食品業者落實防疫自主管理，就相關食品應有標示與規範，加強向民眾宣導。

蘇貞昌表示，將運用百億養豬產業基金，以中長程規畫協助豬農轉型升級，包括穩定豬農收益，協助養豬場及屠宰場現代化、肉品冷鏈升級、推動台灣豬標章，拓銷台灣豬出口、運送車輛加裝GPS、辦理豬隻死亡強制保險、精進學校午餐溯源豬肉供需管理等

蘇貞昌盼藉此提升台灣養豬業競爭力，提供更高品質的國產豬肉，並銷往世界打開國際市場。針對進口豬肉內臟的萊克多巴胺容許值，亦請衛福部、農委會做好把關，加強風險評估及溝通等相關作業。如肉品標示皆要露出、監督管理，學校團膳一律採用本國食材等。

蘇貞昌請相關部會在各環節均需落實明確標示肉品產地資訊，針對委員關切的敏感族群如何選擇肉品問題，亦請衛福部加強與民眾溝通，利用多元化方式加強宣導，讓民眾清楚辨別、方便選購。

會中委員建議，明年1月前應有一波有證據力的完整溝通，從銷售通路上中下游、大中小盤，並列出上游購買來源及好的標示等。另有委員建議，政府應建立有系統性的風險評估及風險溝通方法，在評估階段即列入相關利害人擔憂，並可定期召開記者會對外說明。

蘇貞昌對此感謝委員撥冗出席，並暢所欲言給予指導建議，請相關部會及早完備法律不足處，在尚未修法前將朝以行政作為超前部署方式努力，強調會拿出具體作為，從源頭、從進口，整體溯源管理、一條龍管理，讓民眾放下疑慮、讓各界放心。

(時報資訊)