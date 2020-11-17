造紙大廠正隆(1904)受惠本業動能轉強、認列都更售屋挹注，2020年第三季獲利繳出雙位數「雙升」強勁動能，以9.16億元改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）0.83元。累計前三季營運繳出「4高」佳績，獲利躍增近71％至26.17億元、每股盈餘2.36元。

正隆第三季合併營收102.62億元，季增7.14％、年增2.34％，為今年高點。毛利率25.02％、營益率11.29％，略低於第二季25.65％、11.7％，優於去年同期23.1％、8.39％，本業獲利表現仍持穩高檔。

在本業營運維持暢旺，配合業外虧損季減86.59％、年減74.88％帶動，正隆第三季歸屬母公司稅後淨利達9.16億元，季增14.18％、年增32.11％，改寫歷史次高，每股盈餘0.83元，亦創近2年半高點。

累計正隆前三季合併營收289.15億元、年增0.09％，成長率由負轉正，且毛利率26.43％、營益率12.2％，雙創同期新高。雖然業外虧損增加29.15％，歸屬母公司稅後淨利26.17億元、年增達70.9％，每股盈餘2.36元，雙創同期新高。

觀察正隆3大地區營運，台灣第三季營收72.21億元，季增6％、年增7.09％，營業利益10.15億元，季增11.12％、年增13.93％。累計前三季營收203.13億元、年增3.3％，營業利益30.57億元、年增達31.83％。

中國大陸第三季營收14.83億元，季減1.84％、年減27.01％，但營業利益達0.48億元，季增達27.92％、年增近1.77倍。累計前三季營收44.7億元、年減26.48％，但營業利益1.06億元、年增達111.85倍。

東南亞第三季營收15.57億元，季增24.16％、年增24.41％。營業利益0.87億元，雖季減20.99％，但較去年同期虧損0.98億元大幅轉盈。累計前三季營收41.31億元、年增31.37％，營業利益1.71億元，較去年同期虧損3.14億元大幅轉盈。

正隆第三季營運表現持續走強，主要受惠市場需求轉強，帶動台灣及越南產能全開，且中國大陸受疫情及水患影響降低，需求亦同步回升。同時，參與的「正隆天第」、「正隆富饒」等都更住宅案陸續銷售交屋，認列售屋收入4.83億元亦增添營收成長動能。

展望後市，正隆看好工紙紙器市況，對下半年營運審慎樂觀，預期第四季營收可望優於第三季。其中，越南平陽造紙廠可望維持約1成成長，3座紙器廠產能將全數滿載，全年可望成長1成，台灣工紙紙器下半年亦可維持成長，其中紙器全年估成長2％。

(時報資訊)