權王台積電(2330)終於創下新高了！台積電強力吸金，帶動電子成交比重重新回到7成以上，市場人氣再度轉向電子族，使得前期強勢的風電、太陽能、電動車等潔淨能源股轉弱，主要是波段漲幅已大，短線資金移出的結果。

在台積電穩定多頭軍心之後，市場中實戶快速歸隊，周一是PA族群最強，這個產業受惠於4G轉5G的利基，不管是5G手機、還是基地台，在美國總統正式出現後，一旦疫苗開始問世，各國勢必加緊腳步推動基礎建設，對於PA、光通訊等基礎元件的需求可望加溫。

從盤面來看，台積電及高價電子的表現皆強，這是法人機構買盤增強的徵兆，機構投資人開始向電子族靠攏，有助於市場人氣向電子匯聚。

目前電子股的買盤較為凌亂，資金移動也相當快速，上周四是散熱、上周五轉向MOSFET、周一則是PA，短線資金雖然跑來跑去，但著墨的焦點大多落在產業趨勢成長者，由此分析，新買力進場開始推動景氣行情接棒。(倫元投顧提供)

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