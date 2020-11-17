懶人煮水餃秘訣公開！一名網友分享，晚上突然嘴饞想吃消夜，但又不想開火，不妨試試看「蒸餃」，只要有電鍋、盤子和碗就可以了。超簡單做法也引發網友討論，點出此法的三大好處，免顧火、蒸破機率小且還能少洗一個碗，真的超級方便！

一名網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》表示，晚上想吃消夜，意外發現蒸餃的懶人作法，只要一個電鍋、盤子和碗就可以做出「蒸餃」，真的非常方便快速，至於美味程度則取決於個人口味。

原PO詳列出步驟，將一飯碗的水倒入電鍋中，空碗就放在鍋子裡，將水餃螺旋排好放到盤子上以後，再將整個盤子架在空碗上，蓋上鍋蓋開始蒸，等按鈕自動跳起來就完成了。貼文引發熱議，許多網友指出「電鍋蒸餃」的三大好處為「不需要顧火」、「不用多洗一個碗」、「蒸破的機率很低」。

原PO也透露成功秘訣是要用「熟水餃」，從照片中可見，按照此方法蒸出來的水餃，個個都白白胖胖，且都非常完整，看上去都沒有破裂的痕跡，而水餃的外皮晶瑩剔透隱約可見其內餡，只要淋上喜歡的醬汁即可享用。

超強懶人作法引發網友討論，「我也是都用電鍋蒸水餃耶！好吃又方便」、「好方法！不然有時候皮都被我煮到破」、「我也是這樣，超方便又快速！覺得這個用蒸的比用水煮的好吃！」另也有人分享，「要皮薄的蒸才不會硬，我用過八方的冷凍水餃下去蒸，上面重疊的皮很硬」、「先在盤底抹一層油比較不會黏盤」。

(中時新聞網)