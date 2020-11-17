國外新冠疫苗研發再傳捷報，美國藥廠Moderna第三期臨床試驗期中報告宣布，疫苗有效防護率94.5%。反觀國內研發卻陷入審查爭議。衛福部長陳時中表示，國產新冠疫苗審查一定不會打折扣，但食藥署卻說台灣藥廠做完第二期就可施打。對此，學者劉宏恩直接打臉陳時中，這不是打折扣是什麼？

政大法律系副教授、衛福部人體研究倫理審查會委員劉宏恩在臉書上提出質疑，歐盟和德國、美國官員都強調一定要做第三期臨床試驗才能確認疫苗的安全性和有效性，才可以核准其使用。反觀衛福部比照的標準，顯然不是全世界其他先進國家，比較像是中國大陸政府和俄羅斯政府的標準。他感嘆，台灣媒體和民意代表好像至今沒有發現這件事的嚴重。

他最新發文提到，陳時中部長稱國產新冠疫苗審查各方面一定不會打折扣。但是很奇怪，食藥署日前說歐美臨床試驗要做到第三期，但台灣藥廠只要做完第二期就可以施打給民眾。這不是打折扣這是什麼？

另外，國內疫苗臨床試驗招募，他也抨擊由衛福部出面設立不恰當，為了保護民眾健康安全，衛福部食藥署是藥廠臨床試驗的監督管理者，也是未來試驗結果的審查者，現在裁判跑下去當球員，食藥署跑去幫忙藥廠的試驗，這樣子以後監管審查的公信力何在？

(中時新聞網)