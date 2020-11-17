「影壇第一美女」林青霞的微博自2014年12月發文後，就沒再更新，而相隔6年後，林青霞昨（16日）則終於回歸微博發文，林青霞連發6則動態，她也難得分享家庭生活，透露女兒送她的生日禮物，讓林青霞感動直呼：「讓我震動得忍住不讓眼淚掉下來」。

林青霞相隔6年後回歸微博，她激動發文：「開通了！MY GOD！大家好！」並開心向影迷、網友打招呼，而在月初過66歲生日的林青霞也提到，她今年送給自己的生日禮物是自己的新書《鏡前鏡後》。

林青霞3個女兒送的禮物也相當貼心，大女兒邢嘉倩親手用木頭做書架，為林青霞推出的3本書夾在一起，並放在餐桌的轉盤上，二女兒愛林則是在轉盤上佈置花朵，老公邢李㷧還對女兒說：「你媽寫了三本書，將來說不定拿個諾貝爾文學獎回來」。

儘管林青霞不禁直呼：「人家米蘭昆德拉九十多歲，寫那麼多經典小說都沒得獎，我拿什麼去得獎啊？不過即使是句玩笑話聽聽也開心」，而小女兒言愛雖然沒送禮物，不過她則是對林青霞訴說愛的言語「力量之大，讓我震動得忍住不讓眼淚掉下來」。

林青霞微博全文。（圖／取材自林青霞微博）

最後，林青霞感性說，今天生日一家團聚「祖孫三代，4歲的小孫女還親自做了生日蛋糕為我祝賀。我將滿滿的幸福與大家分享」，希望所有人都過得幸福健康快樂。

(中時新聞網)