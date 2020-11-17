行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，事後遭店家秀出「零檢出」證明打臉，意外引爆「牛肉麵之亂」；丁也在15日獲准請辭。前國民黨立委陳學聖表示，從歷史的脈絡來看麵食和牛肉麵都不是台灣自己的料理，而是1949年大量外省人來到台灣所帶來的，若繼續「去中化」，搞不好有天牛肉麵會被加註這是來自中國，變成「外國」美食；陳更直言：「不要說這不可能，繼續如此，這真的某天會發生的！」

陳學聖15日在臉書發表文章《牛肉麵會不會變成「外國」美食？》寫道：「最近因行政院發言人丁怡銘將冠軍牛肉麵店硬扯入萊牛，引發風暴，但也帶起一波高官、民代牛肉麵朝聖之旅。實際上牛肉麵早已是台灣常民文化的一部分，單一個中壢，就有『永川』、『新明』兩家歷史悠久，遠近馳名的老店。我的好友、中壢王菁華里長，他媽媽早年在自立新村推個車子在街上賣牛肉麵，就是很多孩子成長記憶中，念念不忘的美味。後來年歲大了，收了起來，我還有機會到家裡吃到王媽媽的私房廚藝，那就是一種暢快！」

陳學聖指出：「但即使牛肉麵現已如此普及，你如果去問一下老一輩台灣人，像我媽媽今年93歲，走過日本時代，他們是不吃牛的。覺得牛辛苦了一輩子，老了還要被宰殺，聽講被屠宰前，牛還會流眼淚，所以他們很堅持是不吃的。而且在日本時代，台灣人都吃米食，很少吃麵，那是不得已時，米不夠，麵才當配給品。」

綜觀以上，陳學聖分析：「因此考據起來，不管是麵食，還是牛肉麵，都不是台灣自己的料理，都是1949年大量外省人來到台灣帶來的。所以現在我們吃漢堡時，清楚知道這是西方外來飲食。但若繼續「去中化」，搞不好有天維基百科寫牛肉麵時，會不會加註這是來自中國，變成『外國』美食，就像現在孩子讀的歷史課綱略過很多，以後談到關公、媽祖都很陌生，都是『外國人』了！」不僅如此，陳更直言：「不要說這不可能，繼續如此，這真的某天會發生的！」

(中時新聞網)