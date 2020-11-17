各地今天到周四(19日)都是多雲到晴，早晚涼白天暖溫差大，周五晚上開始北部、東北部變天，周六轉涼，接著下周一有新一波更強冷空氣南下，水氣增加，桃園以北、東半部轉為有雨的天氣，北台灣降溫轉涼。

氣象局表示，今天僅東半部有零星雨，周三、周四(18日、19日)水氣更少，各地晴到多雲，清晨仍稍有涼意，低溫20至23度間，白天高溫東半部約28、29度，西半部約30、31度，日夜溫差大。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿，周五晚至周六(20日~21日)有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部有局部雨，大台北及東部的降雨機率提高，他提醒雖然冷空氣不強，但周六白天北台灣將因雲多降雨而轉涼。桃園以南受影響很小仍是晴朗穩定的天氣。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周日(22日)東北風減弱，各地轉為晴時多雲的天氣，高溫又回升至30度以上。下周一(23日)另一波較強東北風南下，水氣多，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣南下，北台灣氣溫明顯下降、轉濕涼；新竹以南影響很小，氣溫略降。模式模擬對此波東北風南下時間及冷空氣強度，仍在微調，應持續觀察。

(中時新聞網)