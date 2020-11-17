2022台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安是熱門人選之一，雖他仍未表態，但傳出已悄悄布局，而這可能踩到地方派系的地雷，但藍營人士也說，蔣萬安若有意挑戰下屆市長，除鞏固基本盤外，也要爭取年輕人的支持。

據《鏡週刊》報導，有意爭取下屆立委提名的議員陳重文，私下協助蔣萬安在北投設立服務處，雖看起來蔣萬安是被動的，但對同黨議員來說，已破壞之間的默契。知情人士透露，陳重文與台北市副議長葉林傳交情不錯，葉甚至表明志在議長之位，公開現任議長陳錦祥，但蔣卻跳過陳家班與陳重文私下合作，恐讓藍營爭奪議長的內戰悄悄開打。

台北市議員、國民黨革實院院長羅智強，早表態要競逐2022台北市長。藍營人士指出，近來中天換照案，羅智強大動作力挺新聞自由，攢了不少聲量，且同選區的議長陳錦祥也公開表態支持，認為此舉可能是針對葉林傳。

對此陳錦祥表示，自己身為議長，議會同仁若願更上層樓，都會支持，且蔣萬安也沒有宣布參選。此外，與蔣萬安同出身中山區的葉林傳，則是早就鼓勵他要跨區經營。

向來有自己步調的蔣萬安，有消息只出，他正積極籌備成立協會，將透過舉辦青年營隊、議題式民調等，提出市政政策，對於交通建設等重大議題也有初步構想，同時聽取地方意見、請益地方人士。蔣萬安核心幹部向週刊透露，蔣萬安目前重心仍以立院為主，且萊豬明年爭議可能擴大，食安應優於選舉，這也是為什麼蔣萬安一直以來都避談選舉。

前兩次選舉，台北市年輕選票崩盤，藍營人士也說，下屆市長除要固守基本票，也要開拓年輕選票，要怎麼挽回35歲以的下年輕人，是重要課題。

(中時新聞網)