小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】國壽超驚奇 賣股債海賺千億

2020年國泰人壽靠股債海賺逾千億元。國泰金控16日舉行第三季法說會，揭露子公司國泰人壽前九月出售權益類金融資產（大多是股票或基金），實現獲利逾新台幣585億元，賣債券部分則賺近542億元，等於前三季國壽靠實現股債資本利得就賺近1,127億元，創國壽成立57年來的新高。

【2】13檔Q3飽賺 法人狂掃

過上半年，展現強勁的成長表現，實屬難得，據統計，長榮（2601）及台塑（1301）等13檔上市股，第三季EPS表現剽悍，且11月來僅約半個月時間，獲得三大法人狂掃貨，合計買超1～6.7萬張之間。

【3】比輝瑞還厲害！ 莫德納新冠疫苗有效達95％

新冠肺炎疫苗的研發再傳捷報！根據美國藥廠莫德納（Moderna）發布的最新測試數據顯示，它所研發的疫苗預防功效高達94.5％，更勝輝瑞與BioNTech的9成效力，這也讓它成為美國第二個具有高保護效力的新冠疫苗。

【4】RCEP服貿開大門 史無前例

東協與中日韓澳紐等15國15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」後，世界上最大的自貿區成形。中國商務部國際司16日表示，中國在RCEP的服務貿易開放承諾上，已達到現有自貿協定的最高水準，其中包含金融、電信、專業服務三個附件，進一步提升開放承諾。

【5】施壓川普政府盡快發布當選確認 拜登 公布經濟施政主軸

美國總統當選人拜登最高顧問周日對川普政府施壓，要求盡快發布對拜登的當選確認，以避免疫苗分配等抗疫行動受到阻礙。另外，拜登與其搭檔賀錦麗周一還將連袂出席，針對美國經濟施政主軸首度發表談話。

(中時新聞網)