屏東45歲單身張姓婦人掉進詐騙集團網路交友陷阱，不僅盜用韓國明星「金材昱」照片，自稱是本人，在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，更稱他在美國拍戲、雙腳受傷住院，因為銀行帳戶出問題、不能提款，所以拜託婦人先匯款幫他代墊一下醫藥費，他才能夠出院繼續拍戲。

張婦不疑有他，13日到台銀屏東分行辦理匯款1000美金到集團指定帳戶，因婦人不斷低頭滑手機，神情有異，引起台銀行員注意，並通報派駐台銀保七員警上前關心瞭解。

婦人一直表示，這個韓星是真的，他在美國拍戲受傷，急著要匯款繳交醫藥費。保七員警及台銀行員不斷向婦人勸說，「這麼有名的韓星，不可能向粉絲借錢，更不可能受傷住院而沒有人照顧」，這些根本就不合理。

在保七員警與台銀人員7個人，半小時不斷拿出案例，馬拉松式勸說下，婦人才恍然大悟這是一場假冒韓國明星的網路交友詐騙。所幸第一次匯款就被阻攔下來，不然後果將不堪設想，婦人十分感謝保七警員警與台銀人員的協助幫忙。本大隊業將相關資料送交轄區派出所繼續追查幕後的詐騙集團。

詐騙集團盜用韓星金材昱照片，讓屏東張姓婦人落入戀愛陷阱。(保七提供／林和生屏東傳真)

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