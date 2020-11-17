一名男網友與女友交往3年從未進去女友房間，每次到對方家裡只能在客廳聊天相處，試圖進房間，她就會發飆吵架，日前女友在家洗澡時，他被女友媽媽要求幫忙將衣服拿進房間，他因此得以看見了房間內的「廬山真面目」，讓他當場嚇呆，沒想到女友還因為他擅自闖入、提出分手。

該網友在臉書社團「靠北女友」發文表示，他和女友在一起3年，但因為對方不准他進去，所以從沒進過她的房間，曾經假裝作勢要開門闖入，不過換來的就是女友的發飆及冷戰，因此交往期間頂多就是在女友家客廳聊天看電視，從沒看過她的閨房。

男友意外因為女友媽媽的要求進去女友房間，發現髒亂不堪，讓他相當崩潰。（圖／翻攝自靠北女友）

日前女友在家洗澡時，她的母親要男網友幫忙將女兒衣服拿進房間，他不好意思拒絕，因此終於有機會進去房間內，沒想到當他一打開房門時，房間內不僅散落一堆用過的衛生棉，竟然還有好幾件穿過且泛黃未洗的內褲，甚至房內還散發陣陣疑似用過衛生棉的腥味，讓他當場嚇呆。

該網友最後竟遭女友已擅自闖入房間為理由、提出分手。不過許多網友都紛紛留言回應，「她的媽媽真的救了你！」「她媽媽是為你好哈哈，讓你知道她女兒的樣子」、「甩了正好啊，不然娶回家還得了」。

(中時新聞網)