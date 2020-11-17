名人堂球星雷艾倫(Ray Allen)最近在廣播節目談論新話題，關於火箭隊哈登(James Harden)是否會轉隊籃網組成「3巨頭」。籃網現有杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)兩位冠軍級球星，加上哈登可說是橫行無阻了，但雷艾倫持保留看法。

「如果他們弄不好，會變成一場大災難。」雷艾倫表示，他們3位大概都是好人，但場上的矛盾可能來自球權的分配與個人成績的犧牲，最終可能傷害彼此的交情。「KD比較沒問題，畢竟他打過勇士隊，他知道不和的後果。」杜蘭特在勇士期間跟卓雷蒙格林(Draymond Green)多有齟齬，他隱忍到離隊前才炸開。

雷艾倫2008年在塞爾提克組團奪冠，「08年那一冠是最困難的，我當時從超音速(今雷霆)轉過來，我本來每場出手18次，轉隊之後只剩8次。」艾倫不得不從球隊主將轉為專職射手，後來加盟熱火又拿了1冠，但他最後仍與塞隊戰友皮爾斯(Paul Pierce)、賈奈特(Kevin Garnett)、隆多(Rajon Rondo)鬧翻。

哈登曾多次跟隊友不和，厄文離隊後轉頭攻擊老隊友詹姆斯(LeBron James)，這些大球星會為了勝利與摘冠犧牲個人嗎？雷艾倫說：「特別是對於哈登而言最困難，厄文是主要控球者，如果他們願意分擔責任，他們會非常強。但做不到的話，這將會是一場大災難。」

(中時新聞網)