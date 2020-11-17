雖然新冠肺炎疫情急升，以及再度實施的防疫限制措施可能阻礙全球經濟從疫情衝擊中復甦，但繼輝瑞之後，莫德納（Moderna）也發布樂觀的疫苖消息，使終結新冠疫情的希望升高，周一美股標普500指數與道瓊指數同步創下收盤新高。

生技藥廠莫德納表示，後期試驗首次的期中分析數據顯示，其試驗性新冠疫苗對於新冠狀病毒的防護力達到94.5%，成為繼輝瑞之後，第二家在新冠疫苖開發上大有斬獲的藥廠。莫德納股價飆升9.6%。

輝瑞上周一公布其新冠疫苖的有效性超過9成。待獲得進一步的安全數據與監管審批，美國在12月可能有兩種疫苗獲得緊急使用授權，預估今年可提供多達6,000萬劑緊急疫苗。

周一收盤，道瓊工業指數大漲470.63點或1.6%，為29,950.44點。標普500指數漲41.76點或1.16%，收在3,626.91點。那斯達克指數漲94.84點或0.8%，為11,924.13點。

標普500指數11大類股中，僅醫療保健類股收低，而能源股飆漲6.50%，表現最強勁。

道瓊指數創下盤中歷史新高，亦刷新收盤高點，是最後一個收復2月高點的主要指數。

對經濟形勢敏感的價值股、周期股與小型股表現強勁，羅素2000指數亦站上歷史收盤新高。

Dakota Wealth資深投資組合經理人Robert Pavlik表示，更多疫苗消息正在推動周期股、小型股與價值股，如果經濟重啟速度超出預期，讓我們能重返某種常態，這些類股將蓄勢待發。

因防疫限制措施受創的旅遊股大漲，聯合航空、美國航空、嘉年華遊輪與挪威郵輪漲幅介於4.5%至9.7%之間。居家防疫受惠股則相對疲弱，綱飛跌0.8%，亞馬遜收平。

美國的新冠肺炎確診數於周日突破1,100萬例，有40個州的確診數創下新高紀錄，促使越來越多的州與城市收緊社交距離規定。Pavlik表示，美國疫情正急速升高，華爾街將在思考未來6至12個月的情況，問題在於從現在到那個時候，經濟會受到何種損害？

德銀分析師表示，總統當選人拜登的兩位顧問表示，雖然美國的確診人數不斷攀升，但他們反對全國性的封鎖措施，這可能也為美股帶來了提振。

(時報資訊)