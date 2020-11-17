高雄美濃一張「停在水溝上的車」照片引發網友熱烈討論，由於水溝的寬度幾乎與車輪的距離一樣，令不少網友看了目瞪口呆，讓人直呼「高手在鄉間」，不過這到底是怎麼開進去，有附近居民出面解答，更透露其實「車是停（放）在輪圈上面」。

原PO於12日在臉書社團《新·路上觀察學院》分享照片並寫下「似乎是美濃鄉間的日常」，只見照片中一排寬大的U型水溝，上方停放了兩台轎車，而轎車的輪胎寬度幾乎與水溝的寬度一樣，若要將車輛停好，若非技術真的很好，不然很可能一個不小心，就會跌落溝裡，因此不少人紛紛好奇這到底是如何做到的？

照片曝光後不少網友也驚呆「高手拓海，失手填海」、「高手在鄉間」、「鄉下日常」、「怎麼停的 太厲害了吧」、「這怎麼停的」、「空間管理大師」、「考照必備的七秒直線」；由於地點位於美濃，因此不少網友更笑道「不愧是道地的美濃客家人停車法，佩服佩服」、「連停車位都省下了」、「省下停車費」、「這停車夠客家」。

有知情網友透露停放的方式。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）

有網友分享另一角度照片，可清晰看見車輪下方還有輪框。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）

留言中有知情的網友出面解答，「堆高機啦....然後平常可以拆用車裡的零件。不過對沒有空地的修車廠來說，這個停車方式的確滿客家的。」也有網友曬出另一角度的照片，兩輛車都是停放於廢棄的輪框上，據知情人士表示，用堆高機把報廢的車輛放置於水溝上，平時也可以拆卸車上的零件，如此一來也不會佔用空間。

(中時新聞網)