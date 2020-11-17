臉書發文附圖。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，已收集超過達標份數2萬8783份，目前僅差6000份即達成40000份安全門檻；鳳山清捷隊預計11月20日送件至選委會。面對「罷捷」行動，黃表示尊重不同聲音，自己也會繼續努力讓鳳山選民看到他的付出。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」發表文章《「1120我們一起」號角響起！百姓崛起！人民惹不起！》寫道：「罷免黃捷第二階段連署加足馬力，全力衝刺，通過第二階段連署才有投下罷免票的機會，鳳山清捷隊號召大家一起展現民意！勇往直前！缺您不可！」

文章附圖顯示，罷捷總部將在11月20日（星期五）當天，正式啟動「鳳山罷捷 第二階段送件」活動，預計上午9點在罷捷總部集合、9:30步行出發至高雄選委會、10:00正式交件，邀請各方同志踴躍參加。圖中也透露，目前僅差6000份即達成40000份大關。

根據《自由時報》報導，面對「罷捷」行動如火如荼進行，黃捷回應，尊重不同聲音，自己也會繼續努力讓鳳山選民看到他的付出。

(中時新聞網)