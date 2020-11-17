玉井游泳池因地坪出現裂縫，已經閒置多年，體育處擬申請閒置公共設施活化補助經費，將泳池填平改為草坪，規畫成多功能運動場。（劉秀芬攝）

興建至今已25年的台南市玉井運動公園，許多設施已老舊損壞。（劉秀芬攝）

興建至今已25年的台南市玉井運動公園，占地3.4公頃，但許多設施已老舊損壞；公園旁還有已停用4年、多次被檢討的玉井游泳池。今年玉井區公所提出公園改善計畫，教育局也擬爭取經費將泳池拆掉改為多功能草坪，地方人士期盼能好好規畫，讓運動公園成為新的休憩、觀光亮點。

位於玉井大成路上的運動公園，旁有國中、圖書館、體育館、超市，又是通往附近南化、楠西、左鎮等鄉鎮的交通樞紐區，公園內有兒童遊戲設施、籃球場、網球場、樹蔭步道、滑板場、表演舞台、階梯看台，是附近民眾清晨黃昏休憩好去處。

然歷經20多年風吹日曬、幾次地震襲擊，多數設施都已老舊，舞台區羅馬式梁柱傾倒，步道老舊、球場破損，公所每年約花費50多萬整理維護環境、修剪樹木，民眾多次反應希望能重新規畫改善。

區公所去年開始規畫設計，今年提報「城鎮之心工程計畫」，打算拆掉圍牆、入口牌坊，整修人行步道、打造滑梯遊樂區、親子遊戲區，規畫假日市集區，然計畫遭營建署已無經費打回票。公所再接再厲，修改企畫，明年將爭取內政部城鎮風貌及創生環境營造計畫。

至於1994年落成的玉井游泳池，原由鄉公所管理營運，2014年縣市合併後，移交給玉井國中管理。由於多年來使用效益不彰、招聘救生員不易、設施又有破損，2017年起閒置至今，經教育局體育處檢討後，擬申請閒置公共設施活化補助經費，將泳池填平改為草坪，規畫成多功能運動場。

多次向市府質詢爭取經費的在地市議員周奕齊表示，運動公園位置四通八達，不但是居民重要休憩公園，也是單車車友、重機車友遊經台３線時必經的休息點，非常適合規畫成玉井新的假日市集、大型活動場所，希望運動公園改善後能提升居民休憩品質；美化時能加入在地意象裝置，吸引遊客到此遊憩拍照，增加玉井觀光能量。

(中時 )