32歲女星徐凱希早年以藝名「鴨子」參加《我愛黑澀會》出道，後來她又以本名「徐宛鈴」參加《超級星光大道》嶄露頭角，過去她曾和林宥嘉傳緋聞。今(17日)周刊報導她開新桃花，被目擊與開賓士的男友約會，先前她被舊愛的媽以身高太矮為由打槍，如今又遇到幸福，讓粉絲都為她開心。

徐凱希先前接受媒體訪問，談到過去和林宥嘉的緋聞被酸民酸「勾搭異性」，當時她看了內心受創，但一路忍耐。2013年她和星潼、可青、泫和斯亞組成女團「Twinko」出道，當時林宥嘉在發片記者會上現身錄短片祝福，可見兩人交情始終不錯。

徐凱希出道多年，曾被指「修修臉」，但她否認整形，強調是靠減肥和整骨外貌才有變化。今《鏡周刊》報導，154公分的她，自曝有次交往到「媽寶男友」，男方媽媽嫌她矮，不肯讓他們交往，有回兩人在男方家約會，男友母親突然回家，為了不被發現，男友竟逼她躲進衣櫃，偷偷摸摸行徑有如偷情，讓她委屈不已。

本月初，周刊拍到徐凱希身邊有新歡，兩人在信義威秀約會，當眾牽手互動親密，之後男方先送她回家拿東西，上車後又一起去買飲料、火鍋食材，接著到男方家甜蜜吃火鍋約會，但對於拍到的男子是否為男友？徐凱希暫無回應。

(中時新聞網)